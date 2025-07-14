İstanbul'daki belediye tesisinde yangın

Kaynak: DHA

Pendik'te İSKİ'ye ait bir tesiste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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