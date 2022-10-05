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Büyük tepki çekmişti. Özel hastanede yaşlı kadına eziyet görüntülerine yayın yasağı getirildi

İstanbul'daki bir özel hastanede yaşlı kadına eziyet görüntüleri, tüm Türkiye'nin tepkisi çekmişti. Görüntülere yayın yasağı getirildi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 22:15
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İstanbul'daki bir özel hastanede yaşlı kadına eziyet görüntüleri, tüm Türkiye'nin tepkisi çekmişti. Görüntülere yayın yasağı getirildi

Büyük tepki çekmişti. Özel hastanede yaşlı kadına eziyet görüntülerine yayın yasağı getirildi
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İstanbul Ataşehir’de bulunan özel hastane personellerinin yoğun bakımda yatan ve konuşamayan yaşlı kadına yaptıkları eziyetin görüntüleri tepki çekmişti.

Karar'ın aktardığına göre, İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım bölümünde tedavi gören yaşlı kadın hastaya yönelik olarak hastane görevlilerince işkence ve kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada yayın yasağı kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebini yerinde bulan İstanbul Anadolu 2.Sulh Ceza Hakimliği; kamu düzeni ve kamu sağlığını dikkate alarak, dosya kapsamı hakkında, yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verdi.

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