İstanbul'daki cami yabancı turistlere ücretli oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'daki cami yabancı turistlere ücretli oldu

İstanbul'daki Kariye Camii'nde yabancı turistlere ücretli ziyaret dönemi başladı.

Cami turistlere ücretli oldu

Kariye Camii’nde yabancı turistlere yönelik ücretli ziyaret dönemi başladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan "Koruma Amaçlı Ziyaretçi Yönetim Planı" çerçevesinde, cami haftanın 6 günü ibadet ve ziyaretlere açık olacak.

Cuma günleri ise yalnızca ibadet amacıyla ziyaret edilebilecek. Yabancı turistler için belirlenen giriş ücreti ise 20 Euro (yaklaşık 745 lira) olarak belirlendi.

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Kariye Camii, zengin freskleri ve Bizans dönemine ait duvar motifleriyle dikkat çeken tarihi bir yapıdır. 700 yıldan fazla bir süredir varlığını sürdüren camide, kadınlar ve erkekler için ayrı ibadet alanları bulunuyor. Yeni uygulamayla birlikte cami, haftanın 6 günü hem ibadete hem de turistik ziyaretlere açık olacak, ancak cuma günleri sadece ibadet için kullanılacak.

Ziyaret programı, namaz vakitlerine göre ayarlandı. Camideki turistik ziyaretler, vakit namazlarının başlamasına 15 dakika kala durdurulacak ve namazdan 15 dakika sonra yeniden başlayacak. Ayrıca, cami girişine ve çevresine bilgilendirici tabelalar yerleştirildi. İbadet amacıyla gelen yerli ve yabancı Müslümanlardan ise giriş ücreti alınmayacak.

Cami girişinde yer alan bilet gişesinden turistler, 20 Euro karşılığında bilet alarak camiyi ziyaret edebilecek. Ayrıca, 5 Euro’ya kulaklık, 3 Euro’ya vücut örtüsü ve 1,5 Euro’ya eşarp gibi ürünler de satışa sunuldu.

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Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Kariye Camii'nde, yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle, 19 Ağustos Pazartesi itibarıyla 'Koruma Amaçlı Ziyaretçi Yönetim Planı' uygulanmaya başlanmıştır. Cuma günleri yalnızca ibadete açık olacak, diğer günlerde vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurulacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ibadet amacıyla gelen Müslüman yabancılar camiye ücretsiz girebilecek" ifadelerine yer verildi.

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Vakıflar 1. Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin, Kariye Camii’nin 21 Ağustos 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden ibadete açıldığını belirtti. Çetin, caminin hem ziyaret hem de ibadet için açık olduğunu, UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi’nde yer aldığını vurguladı. Ayrıca, camiyi ziyaret eden yoğun talebi yönetmek amacıyla yeni bir uygulamanın başlatıldığını, yerli ziyaretçilerin ücretsiz olarak camiye girebileceğini ve cuma günleri hariç yabancı ziyaretçilerin biletle içeriye alınacağını belirtti.

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Çetin, ibadet saatlerinde ezandan 15 dakika önce ziyaretlerin durdurulduğunu ve namazdan 15 dakika sonra tekrar başladığını ifade etti. Bu şekilde, ziyaretçilerin daha nitelikli bir deneyim yaşamalarının hedeflendiğini sözlerine ekledi. İlk gün uygulamasıyla ilgili olarak da ziyaret talebinin yoğun olduğunu, ancak daha kontrollü bir şekilde misafirlerin kabul edilmesiyle ziyaretçilerin memnuniyetinin arttığını düşündüğünü belirtti.

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