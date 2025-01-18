İstanbul'daki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 11 Ocak'ta İstanbul Fatih'te Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta meydana geldi. Ercan Çali ile kahvehaneyi işleten T.S.K. isimli trans birey arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.S.K. belindeki silahı alınca arbede çıktı.

Arbedede Ercan Çali silahla vurulup hayatını kaybetti. Kavganın ardından şüpheli T.S.K ve silahı saklamaya yardım eden arkadaşları B.U. ve G.Ş. tutuklandı.

ÖNCE EVİ SONRA KAHVEHANESİ YANDI

Cinayetin ardından T.S.K.'nin evi daha sonra da işlettiği kahvehane yandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri evin kundaklama sonucu yandığını belirledi. Kahvehanedeki yangının nedeniyle ilgili araştırma ise devam ediyor.

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YARALIYA SALDIRDI

Ercan Çali'nin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ağır yaralanan Çali yerde yatarken T.S.K'nin şemsiye ile saldırmaya devam ettiği görülüyor.