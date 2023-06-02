İstanbul'daki dev kule icradan satışa çıktı

İstanbul Büyükçekmece’de bulunan dev kule icradan satışa çıktı. Kulenin satış bedeli 249 milyon 395 bin 434 lira oldu.

İstanbul'daki dev kule icradan satışa çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan Avrupa'nın 4'üncü ve dünyanın da en büyük 17'nci TV kulesi, icralık oldu. 1998 yılında yapımına başlanan ve 55 milyon dolara mal olan kulenin satış fiyatı dudak uçuklattı.

Show Haber'in haberine göre, satışı gerçekleştiren Büyükçekmece 1'inci İcra Dairesi oldu. Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, "TV kulesinin belediyemizle bir bağı yok. Sadece belediye sınırlarımız içinde bir inşaat firmasına ait bir kuledir." dedi.

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1 AĞUSTOS İTİBARIYLA SATILIYOR

İnşaat firması belediyeden sadece arsayı satın almıştı. Yapımına 1998'de başlandı, rekor bir maliyetle tam 55 milyon dolara tamamlandı. Yüksekliği 230 metre, Avrupa'da 4'üncü, dünyanın ise 17'nci büyük TV kulesi, 1 Ağustos itibarıyla satılıyor. İnşaat firması iflas ettiğini açıkladı, borçları yüzünden kule icralık oldu.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

8 bin metrekarelik arsa ile satılacak bu kulenin bedeli 249 milyon 395 bin 434 TL. 2008 yılında kule hazır hale getirilmiş olsa da 15 yıldır atıl bir şekilde burada duruyordu.

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