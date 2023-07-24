İstanbul'daki düzenlenen satranç turnuvasının kazananı çocuklar

İstanbul’da bu yıl 4’üncü kez düzenlenen Satranç Turnuvası KidZania, Türkiye İş Bankası ve Türkiye Satranç Federasyonu destekleriyle 18-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti.

20 Temmuz Dünya Satranç günü vesilesi ile düzenlenen turnuvada satranç oyuncuları heyecan dolu mücadelelerinin ardından renkli konfetiler ve KidZania’nın en sevilen karakterleri Urbano ve Bache’nin eğlenceli dansları ile doyasıya eğlendi.

Toplamda 150 sporcunun katıldığı turnuva tüm katılımcılara hazırlanan madalyaların dağıtıldığı ödül töreni ile sona erdi.

Etkinlik sonrası görüşlerini paylaşan KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur; satranç sporunun, çocukların problemleri analiz etme ve stratejik düşünmeye yardımcı olduğuna dikkat çekti. Timur, “Satranç oyunu, oyuncuya analitik düşünme becerisi, hızlı ve etkili karar verme gibi kazanımlar sağlıyor. Ayrıca risk ve fayda analizi yapmayı öğrenirken, konsantrasyon ve sabır gibi kazanımlar elde ediyorlar. Bu yöntemlerle satranç, KidZania’nın eğitsel hedefleriyle çok uyuşuyor. Şehrimizde eğlenirken öğrenme, iletişim, sebep sonuç ilişkisi, karar verme gibi yetkinlikler etrafında faaliyetlerimizi yürütüyor ve çocuklara bu yetkinlikleri edinmeleri için hizmet veriyoruz. Bu etkinliğe her sene ev sahipliği yaparak satranç sporunu çocuklara sevdirmek için destek oluyoruz. İlham olması adına da satranç öğrenmek isteyen ziyaretçilerimize özel atölyeler düzenleyerek satrançla tanıştırıyoruz.” şeklinde bilgi verdi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da, “Satranç, birleştirici, bütünleştirici, yediden yetmişe oynanabilen, herkes için erişilebilir bir spor. Yeni iş birlikleri ve projelerle her geçen gün daha fazla çocuğumuzu satranç ile tanıştırıyoruz. Çocuklarımız, hamlelerini düşünerek plan yapmayı öğreniyor, sabırlı olma kapasitelerini geliştiriyor, düzenli antrenman ve eğitimlerle öz disiplinlerini artırıyor. Satrançta her hamlenin sonuçları var. Çocuklarımız her bir hamlenin sonuçlarını değerlendirmeyi öğreniyor. Satranç, derslerde daha iyi olmak adına bir kazanım oluyor. Çocukların öğrenme motivasyonunu artırıyor. Bu kapsamda bu yıl, Türkiye İş Bankası’nın iş birliğiyle 18-20 Temmuz’da, İstanbul’da dördüncü kez KidZania İstanbul Satranç Turnuvası’nı düzenledik. Bu turnuvamız çocuklarımızın satranç sporu ile tanışmalarını sağlamak adına güzel bir fırsat oldu” diye konuştu.