İstanbul'daki gazete büfeleri 10 yıllığına yeniden ihale edilecek

Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında gerçekleştirilen Temmuz ayı üçüncü oturumunda, işletme süresi dolan 170 büfenin ihale edilmesi gündeme alındı.

Emlak Şube Müdürlüğünün hazırladığı komisyon raporunda, büfelerin süresinin dolduğu ve estetik görünümü olumsuz etkilediği belirtilerek, tamamının yenilenmesi ve 10 yıllığına ihale edilmesi önerildi. AK Parti Grubu'nun, ihalenin 5 yıllığına yapılması teklifiyse oy çokluğuyla reddedildi ve karar komisyondan geldiği şekliyle kabul edildi.

Meclis karar özetlerinin gazetelerde yayınlanma kararı iptal edildi

Meclis, 24 Kasım 2021 tarihli oturumda alınan meclis karar özetlerinin yerel ve ulusal gazetelerde yayınlanması kararını iptal etti. Komisyon raporunda, karar özetlerinin resmi ilan olarak yayınlanmasının ciddi kamu zararına sebep olduğu ve yıllık 3 milyon lira ödeme yapıldığı aktarıldı. Cumhurbaşkanlığının Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında, daha önce alınan kararın iptali oy çokluğuyla kabul edildi.

Türkan Saylan'ın adı Beşiktaş'ta bir sokağa verildi

Beşiktaş ilçesi Arnavutköy Mahallesi'nde bulunan Karakavak Sokağı'nın isminin, 2009'da hayatını kaybeden Prof. Dr. Türkan Saylan olarak değiştirilmesi teklifi de mecliste görüşüldü. Daha önce reddedilen isim değişikliği teklifi, bu kez oy çokluğuyla kabul edildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, alınan karardan memnuniyetini dile getirerek, Saylan'ın FETÖ kumpasına uğradığını belirtti.

Diğer isim değişiklikleri

Meclis ayrıca, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki isimsiz bir sokağa Sivas İmranlı ilçesi eski belediye başkanı Murat Açıl'ın adını, Şile Çavuş Mahallesi'ndeki bir parka ise eski Şile Belediye Başkanı İbrahim Özdemir’in adını verme kararı aldı.