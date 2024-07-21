İstanbul'daki hallerde sebze ve meyvelere dev zam!

Türkiye'de gıda ürünlerindeki fiyatların yükselmesi, geçim sıkıntısını her geçen gün daha da derinleştirmeye devam ederken özellikle de asgari ücrete yapılan ara zamların olmaması, bu sorunu daha da büyüttü.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Şehriban Kıraç'ın haberinde yer alan bilgilere göre; Haziran ayında genel gıda enflasyonunun aylık yüzde 1.78, yıllık ise yüzde 68.2 artış gösterdiğine dikkat çekilerek sağlıklı beslenmenin temelini oluşturan sebze ve meyvelerin fiyatlarındaki artışların büyük endişe yarattığı ileri sürüldü.

Toptancı hallerinde bazı ürünlerin fiyatlarının son bir yılda beş katına çıktığı iddia edildi. Dört kişilik bir ailenin günlük gıda harcamalarında sebze ve meyve payı yüzde 26'ya ulaştığı aktarıldı. Haziran ayında açlık sınırı hesabına göre bu harcamaların tutarı 168 lira olarak belirlendi. Ancak günlük asgari ücret 566 lira seviyesinde bulundu.

YÜZDE 525 ZAM

Sebze ve meyve üreticisinden tüketiciye kadar altı kez el değiştirdiği ve bu süreçte fiyatların önemli ölçüde artış gösterdiği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü'nün verilerine göre, armudun fiyatı bir yılda yüzde 525 artarak 50 liraya,

limonun kilogram fiyatı yüzde 289 artarak 70 liraya,

taze fasulyenin kilosu yüzde 260 artarak 90 liraya yükseldiği aktarıldı.

Avokadonun fiyatının yüzde 150 artışla 50 liraya,

karpuzun kilogram fiyatının yüzde 150 artışla 20 liraya,

kirazın fiyatının yüzde 114 artışla 150 liraya,

sarımsağın kilogram fiyatının ise yüzde 131 artarak 150 liraya çıktığı ileri sürüldü.

HANGİ ÜRÜN NE KADAR ARTTI?

Fiyat artışlarının devam etmesi beklenirken

enginarın fiyatının bir yılda yüzde 525 artarak 50 liraya yükseldiği

papaz eriğinin 60 liradan 80 liraya,

elmanın 20 liradan 25 liraya,

kayısının 35 liradan 60 liraya,

vişnenin ise 25 liradan 60 liraya çıktığı aktarıldı.

Maydanoz demetinin 4 liradan 10 liraya,

sivri biberin kilosunun 23 liradan 45 liraya,

domatesin kilosunun 25 liradan 35 liraya yükseldiği aktarıldı.

Patatesin fiyatının ise 20 liradan 15 liraya düştüğü,

soğanın ise fiyatının aynı kaldığı aktarıldı.