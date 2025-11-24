İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, kent genelindeki huzurevlerinde kalan, öğretmenlik mesleğine yıllarını adamış yaklaşık 130 emekli öğretmen için Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.

Program kapsamında ilk olarak Etiler'deki huzurevinde kalan emekli öğretmenlerin eserlerinin yer aldığı "Öğretmenlerimizin Elinden: El İşi Tablolar, Objeler ve Resimler" temalı serginin açılışı yapıldı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, emekli öğretmenlere gül vererek, onlarla sohbet etti.

"ONLARIN VARLIĞI BİZE IŞIK TUTUYOR"

Turan, gazetecilere, İstanbul'da Aile Yılı kapsamında kıymetli projeler, etkinlikler düzenlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Toplumun temel taşı hep aile diyoruz. Eğitimin de öğrenmenin de bizim kültürümüzde, inancımızda yeri çok ayrı. Bu ikisini birleştirdiğimizde ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. İyi bir aile temeli, iyi bir eğitimle birleştiğinde çok da kıymetli bir durum karşımızda. Bir yandan aileyi kurgularken, ailenin çekirdeği olan evlatlarımızın aldığı ilk eğitimler anneyle başlıyor, devamında okullarda öğretmenlerimizle devam eden bir süreç. Ben de bir öğretmen olarak olaya daha farklı gözle bakabiliyorum. Kurumlarımızda, öğretmenlerimizin varlığı çok kıymetli. Onlara hayatın bu döneminde hizmet edebilmek, onların mesleki hayatları döneminde yapmış oldukları toplumsal katkıları bu dönemde de bizim onlara sunabilmemiz çok kıymetli. Onların varlığı bize ışık tutuyor. 'İyi bir aile temeli, iyi bir eğitim, iyi bir eğitim de iyi bir öğretmen' diyoruz."

Öğretmenliğin emekliliği olmadığını belirten Turan, öğretmenlerin her yaşta, her dönemde topluma katkı verdiklerini kaydetti.

Turan, huzurevlerindeki emekli öğretmenlerin üretmeye devam ettiklerini vurgulayarak, huzurevindeki kurslara katılan öğretmenlere genç öğretmenlerin eğitim vermesiyle kuşakların bir araya geldiğini aktardı.

Emekli öğretmenlerin şiir okuduğu programda, Lütfi Banat İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı vals gösterisi sahnelendi. Ömer Turan, sohbet ettiği minik öğrencilere hediyeler verdi.

Öğretmenler Günü ve Aile Yılı temalı pasta kesiminin ardından Eyüp Musıki Cemiyeti ve Bakırköylüler Derneği canlı müzik performanslarıyla programa eşlik etti.

Şarkı ve türkülere eşlik ederek doyasıya eğlenen emekli öğretmenler, eski günleri andı.

Huzurevi sakini emekli öğretmen Filiz Pajik, düzenlenen etkinlikle gençlik yıllarına döndüğünü ifade ederek, üretmeyi asla bırakmadığını, halen el işi ürünler yaparak, bunları sergilediğini kaydetti.