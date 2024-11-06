İstanbul'daki ilçelerin isimleri nereden geliyor? Uzmanlar anlatıyor...

Beşiktaş'ın ismi hakkında birkaç farklı rivayet bulunur. En bilinen hikayeye göre, Bizans döneminde buradaki kayalıklara demir atan tekneler, "taş iskele" anlamında "Beşik Taşı" adını verdi.

Zamanla bu isim Beşiktaş'a evrildi. Bir başka rivayete göre ise bu isim, Barbaros Hayrettin Paşa’nın donanmasının demir attığı taşlardan geldiğinin altı çizildi.

Kadıköy: Kadının Köyü

Kadıköy, Osmanlı döneminde İstanbul Kadısı'na bağışlanmış bir bölgeydi ve bu nedenle "Kadının Köyü" olarak anılmaya başlandığı vurgulandı. Eski adı "Kalkedon" olan bu bölge, antik dönemde Persler ve Bizanslılar gibi pek çok uygarlığın da yerleşim yeri olduğu bildirildi.

Üsküdar: Askeri Geçiş Noktası

Üsküdar’ın ismi, Bizans döneminde kullanılan “Skutarion” kelimesinden gelir. Skutarion, askerlerin geçiş yaptığı, orduların toplandığı bir durak yeri anlamına geldiğinin altı çizildi. Osmanlı döneminde adı “Üsküdar” olarak değişmiş ve önemli bir liman ilçesi olarak gelişimini sürdürdüğü vurgulandı.

Fatih: Fethin Sembolü

Fatih, ismini Osmanlı’nın İstanbul’u fetheden hükümdarı Fatih Sultan Mehmet’ten aldığı bildirildi.

Sultan Mehmet, şehri fethettikten sonra buradaki önemli camileri ve külliyeleri yaptırarak İstanbul’u yeni bir İslami merkez haline getirdiğinin altı çizildi. “Fatih” ismi, fethin sembolü olarak bu ilçeye verildiği vurgulandı.

Eyüp: Manevi Önem

Eyüp Sultan Camii ile bilinen bu ilçenin adı, peygamberin arkadaşı olan ve İslam’a gönül vermiş Eyüp El-Ensari’den geldiğinin altı çizildi. İstanbul’un fethinde Osmanlılar tarafından burada defnedilen Eyüp Sultan, bölgeye manevi bir önem kazandırmıştır ve ismi bu nedenle Eyüp olarak kaldığı söylendi.

Beyoğlu: İtalyan Bağlantısı

Beyoğlu’nun ismi, İtalyanca “Bey Oğlu” anlamına gelen "Beyioğlu" kelimesinden türediğinin altı çizildi. Osmanlı döneminde burada yaşayan Cenovalı diplomatların çocukları, bölgeye adını verdiği vurgulandı.

İtalyan kültürünün izlerini taşıyan bu isim, yüzyıllar boyunca İstanbul’un en hareketli noktalarından biri olduğunun altı çizildi.

Galata: Denizci Mahallesi

Galata’nın isminin kökeni Bizans dönemine dayanır. İtalyanca’da “denizci mahallesi” anlamına gelen “Galata”, Cenevizlilerin deniz ticareti yaptığı yerlerden biri olarak bilindiği vurgulandı. Ayrıca Galata Kulesi’yle ünlü bu bölge, tarih boyunca İstanbul’un ticaret merkezi olduğu ifade edildi.

Sarıyer: Altın Madenleri

Sarıyer’in ismi hakkında çeşitli rivayetler olsa da, en bilinen hikaye Osmanlı dönemine dayandığı söylendi.

Bölgede altın madenlerinin olması nedeniyle buraya “Sarıyer” adı verildiği düşünüldüğü bildirildi.

Uzman Görüşleri

Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Yılmaz konuyla ilgili şunları aktardı:

"İstanbul'un ilçelerinin isimleri, şehrin zengin tarihini ve kültürel çeşitliliğini yansıtır. Her bir isim, geçmişin izlerini taşır ve bu isimlerin kökenlerini bilmek, İstanbul'un tarihini daha iyi anlamamıza yardımcı olur"

İstanbul'un ilçelerinin isimleri, şehrin tarihi ve kültürel mirasının birer yansıması olmasıyla dikkatlerden kaçmadı. Bu isimlerin sadece birer kelime değil, aynı zamanda geçmişin izlerini barındıran hikayeleri olmasıyla gündem oldu.