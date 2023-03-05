﻿Kamu hastanelerinin başhekimleri bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki kamu hastanelerinin başhekimleriyle, Gerçekleştirdiğimiz toplantıda, sağlık hizmeti için kullandığımız yapıların durumu ve hayata geçireceğimiz acil eylem planlarını ele aldık." diye bilgilendirmede bulundu.

CERRAHPAŞA TIP VE İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİNDE İNCELEME

Sağlık Bakanı Koca, öte yandan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile İstanbul Tıp Fakültesi hastanelerinde de incelemelerde bulundu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ile İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi Hastanesinde incelemeler yaptıklarını belirterek, "Deprem riskine karşı alınacak tedbirleri üniversite ve fakülte yöneticileriyle görüşerek, fakültemizin verdiği hizmetlerin aksamadan sürdürülmesini sağlayacak çözüm alternatifleri üzerinde çalıştık." bilgisini verdi.

AA