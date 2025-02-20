İstanbul’daki kar yağışı ile akıllara gelen soru: Galatasaray AZ Alkmaar maçı ertelenir mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında bu akşam Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek. İlk maçta 4-1 yenilen sarı kırmızılılar tarihi bir geri dönüşle turu geçmek isterken, İstanbul'da dün başlayan kar yağışı Galatasaray'ın karşılaşma öncesi planlarını değiştirdi.

Kemerburgaz'da yeni yapılan hibrit çimle kaplı zemini korumak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, bu yüzden AZ Alkmaar maçına yönelik son taktik çalışmayı Florya Metin Oktay Tesisleri'ne aldırdı.

Öte yandan RAMS Park'ta ise kar yağışına önlem olarak zemini koruma çalışmaları maç saatine kadar sürecek. Ancak İstanbul'u etkisi altına alan Altay Kar Fırtınası, maçın oynanmasını tehlikeye sokabilir.

Bugün ve yarın yoğun kar yağışı beklenirken, Galatasaray yönetimi maçın oynanabilmesi için çeşitli önlemler aldı. Kar yağışının maç saatinde düşük yoğunluklu olması beklenirken gece saatlerinde etkisini artıracağı belirtiliyor. UEFA’dan ve iki kulübün yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Saha zemini branda ile kaplanacak. Kar küreme araçları saha kenarında hazır bekletilirken, ısıtma sistemleri ve ışıklar sürekli olarak aktif tutulacak.

Yağışın maç saatinde artması durumunda mücadelenin ertelenme ihtimali var.

AZ Alkmaar takımı son çalışmasını sahanın kenarındaki suni çimde gerçekleştirdi.