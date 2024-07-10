İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı

Sabah saatlerinde başlayan bu etkinlikte, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne saat 06.00'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne saat 08.00'de ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne saat 10.00'da, 18x12 metre boyutlarında Türk bayrakları takıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşen bayrak asma törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve 15 Temmuz şehit aileleri katıldı.
Turunç, basına yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin sekizinci yılını anma bilinciyle, şehitleri ve gazileri hatırlayarak, milletin ve devletin geleceği için sorumluluklarını yerine getirme kararlılığında olduklarını ifade etti.
Turunç, 15 Temmuz Derneği olarak, unutulmaması adına devlet kurumlarıyla birlikte etkinlikler düzenlediklerini belirtti.
Turunç şunları söyledi: "15 Temmuz'dan sonra bayrağımızı indirmek isteyenlere karşı, İstanbul'un üç köprüsüne ve bu sene ilk defa Osmangazi ve Çanakkale Köprüleri'ne de olmak üzere toplam beş köprüye dev bayraklar asacağız. Bu bayraklar, milletimize gurur verirken, ecdadımıza olan bağlılığımızı da simgeleyecek."
Turunç, bayrağın bağımsızlık sembolü olduğunu vurgulayarak, bayrağımızın özgürce dalgalanması için canlarını feda eden atalarımızı anımsattı ve 15 Temmuz'da olduğu gibi, bayrağımıza uzanan elleri kıracak irade ve şuurda milyonlarca insanın varlığına dikkat çekti.
Ayrıca, Osmangazi ve Çanakkale Köprüleri'ne ilk kez bayrak asılacağını ve bu köprülerden geçen herkesin aynı duyguyu paylaşacağını belirtti.
15 Temmuz şehitlerinin yakınları da bayrak asma töreninden duydukları gururu dile getirdiler.
Köprülere asılan Türk bayraklarının yanı sıra, 15 Temmuz Derneği bayrağı ve "Milletin Zaferi" yazılı bayraklar da yerini aldı.