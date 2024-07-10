İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı

Turunç şunları söyledi: "15 Temmuz'dan sonra bayrağımızı indirmek isteyenlere karşı, İstanbul'un üç köprüsüne ve bu sene ilk defa Osmangazi ve Çanakkale Köprüleri'ne de olmak üzere toplam beş köprüye dev bayraklar asacağız. Bu bayraklar, milletimize gurur verirken, ecdadımıza olan bağlılığımızı da simgeleyecek."