İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı

İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı
Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği'nin iş birliğiyle, İstanbul'daki üç büyük köprüye Türk bayrağı asıldı.

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İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı 1

Sabah saatlerinde başlayan bu etkinlikte, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne saat 06.00'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne saat 08.00'de ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne saat 10.00'da, 18x12 metre boyutlarında Türk bayrakları takıldı.

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İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı 2

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşen bayrak asma törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve 15 Temmuz şehit aileleri katıldı.

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İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı 3

Turunç, basına yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin sekizinci yılını anma bilinciyle, şehitleri ve gazileri hatırlayarak, milletin ve devletin geleceği için sorumluluklarını yerine getirme kararlılığında olduklarını ifade etti.

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İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı 4

Turunç, 15 Temmuz Derneği olarak, unutulmaması adına devlet kurumlarıyla birlikte etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

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İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı 5

Turunç şunları söyledi: "15 Temmuz'dan sonra bayrağımızı indirmek isteyenlere karşı, İstanbul'un üç köprüsüne ve bu sene ilk defa Osmangazi ve Çanakkale Köprüleri'ne de olmak üzere toplam beş köprüye dev bayraklar asacağız. Bu bayraklar, milletimize gurur verirken, ecdadımıza olan bağlılığımızı da simgeleyecek."

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İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı 6

Turunç, bayrağın bağımsızlık sembolü olduğunu vurgulayarak, bayrağımızın özgürce dalgalanması için canlarını feda eden atalarımızı anımsattı ve 15 Temmuz'da olduğu gibi, bayrağımıza uzanan elleri kıracak irade ve şuurda milyonlarca insanın varlığına dikkat çekti.

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İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı 7

Ayrıca, Osmangazi ve Çanakkale Köprüleri'ne ilk kez bayrak asılacağını ve bu köprülerden geçen herkesin aynı duyguyu paylaşacağını belirtti.

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İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı 8

15 Temmuz şehitlerinin yakınları da bayrak asma töreninden duydukları gururu dile getirdiler.

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İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı 9

Köprülere asılan Türk bayraklarının yanı sıra, 15 Temmuz Derneği bayrağı ve "Milletin Zaferi" yazılı bayraklar da yerini aldı.

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İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı 10
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İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı 11
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İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı 12
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İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı 13
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İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı 14
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İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı 15
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İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı 16
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İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı 17
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İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı 18
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İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı 19
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İstanbul'daki köprülere Türk bayrağı asıldı 20
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