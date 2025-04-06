İstanbul’daki korkunç kazada can veren 4 öğretmen milletvekilinin yakını çıktı! Otoyol gişelerinde TIR’ın altına girmişlerdi

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hızla gelen 67 SF 722 plakalı otomobil, gişelerde ödeme yapmak için duran AM 1689 HP plakalı TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Sadi Tanberk (69), Ayşen Yıldız (73), Vahide Kalyoncu (63), Özgür Yıldız'ın (59) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki cenazeler ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda çıkarılarak Adli tıp morguna kaldırıldı.

TIR'ın altından çıkarılan otomobil iise kullanılamaz hale geldi.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Pendik'de meydana gelen trafik kazası gişelerde bulunan mobese kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, hızla gelen otomobilin gişelerde bekleyen TIR'a çarparak altına girdiği anlar yer alıyor.

TATİLDEN DÖNDÜLER

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle geçtiğimiz hafta Umman'a gezmeye giden dört öğretmen, tatil dönüşü havalimanına bıraktıkları otomobilleri ile Zonguldak Ereğli'ye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

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Kazada hayatını kaybeden öğretmenler Vahide Kalyoncu (63), Sadi Tanberk (69), Ayşen Yıldız (73) ve Özgür Yıldız'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Vahide Kalyoncu'nun futbol ve voleybol ile ilgilendiği Zonguldak Ereğli Alaplı İMKB Meslek Lisesi'nde öğretmen olduğu ve izcilik yaptığı öğrenildi.

ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDILAR

Diğer yandan otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürülen cenazelerin yakınlarından teşhis için DNA örneği alındı.

Otopsi işlemlerinin ardından ölenlerin ceNazeleri Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Yakınları Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Vahide Kalyoncu'nun cenazesinin işlemlerinin ardından Zonguldak'a, Sadi Tanberk ve eşi Ayşen Yıldız Tanberk ile kardeşi Özgür Yıldız'ın cenazelerinin ise Düzce'ye gönderileceği öğrenildi.

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Diğer yandan Özgür Yıldız ve Ayşen Yıldız Tanberk'in CHP Ankara milletvekili Okan Konuralp'in kuzenleri olduğu öğrenildi.

CHP Ankara Milletvekili ve gazeteci Okan Konuralp (Üstteki)

CHP'Lİ VEKİLİN KUZENLERİ VE ENİŞTESİ ÇIKTI

Kazanın ardından acı detaylarda ortaya çıktı. Korkunç kazada hayatını kaybedenlerden Özgür Yıldız ve Ayşen Yıldız Tanberk'in, CHP Ankara Milletvekili ve gazeteci Okan Konuralp'in kuzenleri, Sadi Tanberk'in ise enişteleri olduğu öğrenildi. Sürücü Vahide Kalyoncu'nun ise ailenin yakın dostu bir öğretmen olduğu belirtildi.