İstanbul’daki korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Yunus polisi hayatını kaybetmişti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da akşam yunus polisi Doğan Biçici'nin yaşamını yitirdiği, diğer polis memurunun yaralandığı motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerinde, motosikletin bariyere çarptıktan sonra savrulma anı görülüyor.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda yaşandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği görevli polis memurları Doğan Biçici ve Oğuz Göral, 34 FRY 112 plakalı motosikletle seyir halindeyken, D-100'den yan yola ayrılan noktada bariyere çarptılar.

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Motosikletin savrulması sonucu Doğan Biçici yaşamını yitirirken, Oğuz Göral ağır yaralandı.

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Yaralı polis memuru, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Görüntülerde, motosikletin yol ayrımındaki bariyere çarpıp savrulduğu anlar net bir şekilde kaydedildi.

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