İstanbul'daki kritik zirve yarın! Rusya-Ukrayna Savaşı sona mı eriyor?

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul'daki kritik zirve yarın! Rusya-Ukrayna Savaşı sona mı eriyor?

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek üzere heyetler yarın İstanbul'da buluşacak. Zelenskiy, Ukrayna heyetini İstanbul barış görüşmelerine katılmak üzere görevlendirdiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme yönünde yarın İstanbul'da düzenlenecek barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyetini belirlediğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna savunma ve dışişleri bakanları ve güvenlik birimlerinin yetkilileri ile toplantı düzenlediğini belirtti.

"POZİSYONLARI BELİRLEDİM"

Ülkesinin bağımsızlığını korumak için çalıştıklarını aktaran Zelenskiy, "Pazartesi günü İstanbul'daki toplantıdan önce pozisyonları da belirledim" ifadesini kullandı.

İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerinde gündeme getirilmesi gereken konular hakkında bilgi paylaşan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Birincisi tam ve koşulsuz ateşkes. İkincisi tutukluların serbest bırakılması. Üçüncüsü kaçırılan çocukların geri verilmesidir. Güvenilir ve kalıcı bir barışı sağlamak ve güvenliği garanti altına almak için en üst düzeyde bir toplantı hazırlamalıyız. Sadece liderler temel sorunları çözebilir. Pazartesi günü heyetimize (Savunma Bakanı) Rüstem Umerov başkanlık edecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Son Haberler
Fenerbahçe'den Tarık Biberovic açıklaması
Fenerbahçe'den Tarık Biberovic açıklaması
Ukraynalı gelinin zeybeği ile mesafe tanımayan aşk
Ukraynalı gelinin zeybeği ile mesafe tanımayan aşk
Filenin Efeleri Slovenya'yı rahat geçti!
Filenin Efeleri Slovenya'yı rahat geçti!
133 yıllık tarihi konakta zamanda yolculuk
133 yıllık tarihi konakta zamanda yolculuk
İzmir’den ‘Avrupa’ sahnesine yolculuk
İzmir’den ‘Avrupa’ sahnesine yolculuk