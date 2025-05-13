İstanbul’daki müzakerelere Rusya’dan kimler katılacak? Kremlin’den açıklama geldi

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, 15 Mayıs Perşembe günü Ukrayna'daki savaşa ilişkin İstanbul'da yapılması planlanan müzakerelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sözcü Peskov, "Rus tarafı İstanbul'daki müzakerelere hazırlanmaya devam ediyor. Şimdilik daha fazla yorum yapmayacağız" dedi. Rusya'yı görüşmelerde kimin temsil edeceği sorulan Peskov, "Başkan (Vladimir Putin) gerekli gördüğü anda açıklayacağız" şeklinde konuştu.

ZELENSKİY, PUTİN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME KONUSUNDA ISRARCI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mihail Podolyak ise Reuters'a yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'da Putin dışında başka hiçbir Rus temsilciyle görüşmeyecek" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ve Putin'in perşembe günü bir araya gelmeleri durumunda Aralık 2019'dan bu yana ilk yüz yüze görüşmeleri olacak.



NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs Pazar günü Ukrayna ile doğrudan görüşmeler yapılmasını önermişti. Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, görüşmeye katılacağını ancak Putin'in de şahsen katılması gerektiğini söylemişti.