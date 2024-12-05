İstanbul'daki o ilçede bunu yapanlara para cezası yağacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'daki o ilçede bunu yapanlara para cezası yağacak

Büyükçekmece'de ilçe sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, kuruyemiş kabuğu atarak çevreye kirletenlere 2 bin 950 lira idari para cezası uygulanacak.

Büyükçekmece Belediye Meclisi aralık ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda ilçe sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, kuruyemiş kabuğu atarak çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanmasını içeren gündem maddesi de görüşülerek karara bağlandı.

Mecliste oy birliğiyle kabul edilen maddeye göre, 2025 yılında çevreyi kirletenlere 2 bin 950 lira idari para cezası uygulanacak.

"ÖRNEK OLACAK"

Belediye Başkanı Akgün, bu konuda vatandaşlardan birçok şikayet geldiğini belirterek, "Sahiller anayasa gereğince hepimizi açık, hepimiz istifade ederiz ama hep birden kirletemeyiz. Vatandaş 'ceza yazın' diyor. Bu iş Türkiye'de örnek olacak. İdari para cezası sivil zabıta ile zabıta ekiplerimiz tarafından uygulanacak." dedi.

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