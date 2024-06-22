İstanbul'daki Osmanlı Mahallesi Türk toprağı olmaktan çıkarıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'daki Osmanlı Mahallesi Türk toprağı olmaktan çıkarıldı

İstanbul’daki Osmanlı mahallesinin Türk toprağı olmaktan çıkarıldığı ortaya çıktı. “Osmanlı torunuyuz” diyenlerin ecdat yadigarı mahalleyi Katar’a sattığı öğrenildi.

Türkiye’de değerli arazilerin ve fabrikaların Araplara satılmasının son örneğinin İstanbul’un Kalbi Süleymaniye’de yaşandığı ortaya çıktı. İBB Genel Sekreteri Mahir Polat, Süleymaniye Mahallesi’nin 2016-2017 yıllarında Katarlılara satıldığını açıkladı.

O dönem CHP’nin Fatih Belediye Başkanı Adayı olan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mahallenin Osmanlı mahallesinin emsalsiz örneği olduğunu belirterek, 2011 yılında çıkarılan bir yasa ile vatandaşların elindeki mülklerin zorla toplatıldığını söyledi.

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Polat, 2016-2017 yıllarında mahalledeki binaların yıkıldığı ve yakıldığını vurgulayarak 258 parselin Katarlılara satıldığını söyledi. Süleymaniye Mahallesi’nin Türk toprağı olmaktan çıkarıldığının altını çizen Polat, daha önce Ayvansaray ve Sulukule’de de benzer olayların yaşandığına dikkat çekti.

CHP’li Polat’ın paylaşımı ile “Osmanlı torunuyuz” diyenlerin Kanuni Sultan Süleyman’ın yadigarı mahalleyi Katarlılara sattığı görüldü.

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Polat, yerel seçimden 1 gün önce yaptığı paylaşımda “Medeniyetimizin zirvesi olan Süleymaniye Mahallesi’ni yok olmaktan kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

Fatih’te yerel seçimi oyların yüzde 47,56’sını alan AKP’li Mehmet Ergün Turan kazanırken, CHP’nin adayı Mahir Polat ise yüzde 43,77 oranında oy almıştı. Polat, seçim sonrası eski görevi olan İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine döndü.

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