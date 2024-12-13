İstanbul’daki restoranlarda 1500 TL harcama limiti uygulaması! Çay bile içseniz cebinizden 1500 TL çıkabilir

Genellikle ünlü tatil bölgelerinde gördüğümüz "harcama limiti", restoranlarda da görülmeye başladı. Restoranlarda önce kuver daha sonra servis ücreti tartışmaları sıcaklığını korurken, özellikle Türkiye'nin en popüler tatil bölgelerindeki "harcama limiti" hepsinden çok konuşulmaya başladı.

İSTANBUL’DA BAZI İŞLETMELERDEN SOYGUN!

Vatandaşlardan var olmayan bir ücreti almak isteyen işletmeler için yetkililer "ceza" yolunu gösteriyor. Genellikle 1500 lira olan bu limit uygulaması İstanbul'daki bazı restoranlarda da görülmeye başlandı. Bir çay dahi içilse istenilen tutarın ödenmesi zorunluluğu konusunda hukukçular bunun usulsüzlük olduğuna dikkat çekiyor.

TİCARET BAKANLIĞI'NA ŞİKAYETTE BULUNUN

Konuyla ilgili bir televizyon kanalına konuşan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, "Tüketici, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kuruluna şikayette bulunarak gereğinin yapılmasını istemelidir. Aynı zamanda bu uygulamanın ayrımcılık olduğu gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na da şikayette bulunabilir." ifadelerini kullandı.