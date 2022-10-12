Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu

Sarı-lacivertli kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki son antrenmana da katılamayan orta saha oyuncularından Miha Zajc, kas ağrısı nedeniyle kadroda yer almadı.

Sakatlıkları henüz geçmeyen ve bireysel antrenmanlara devam eden Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King de maç kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Yiğit Efe Demir, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi