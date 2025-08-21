İstanbul'daki tarihi hastane kapatılıyor. Atatürk'ün doktoru da görev yapmıştı

İstanbul’un en köklü sağlık kurumlarından Özel Balat Or-Ahayim Musevi Hastanesi, 127 yıllık tarihine veda ediyor. Osmanlı döneminde kurulan ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk’ün doktorlarından Dr. Samuel Abravaya Marmaralı’nın 40 yıl hizmet verdiği hastane, 18 Temmuz 2025’te alınan kararla tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Balat’ın sembol yapılarından biri olan hastane, tasfiye sürecine girerken, çalışanlara gönderilen bildirime göre kıdem tazminatları ödenecek ve talep edenler iş arama izni kullanabilecek. 1898’de “Or-Ahayim” (Hayat Işığı) adıyla Musevi cemaatinin hayırseverleri tarafından kurulan hastane, Dr. Yüzbaşı Rafael Dalmediko öncülüğünde küçük bir sağlık ocağı olarak hizmete başladı.

II. Abdülhamid’in fermanıyla kurulan yapı, 11 bin altınlık bağışlarla inşa edildi. Mimar Gabriel Tedesçi’nin tasarladığı hastane, Birinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşları ve İstanbul’un işgali gibi zorlu dönemlerde sağlık hizmeti sundu. 1914’te Hilal-i Ahmer’e karantina pavyonları devrederek yaralı askerlere destek oldu. 1920’lerde Rusya’dan, 1934’te Polonya’dan gelen göçmenlere kapılarını açtı.

1920’lerde Bağdatlı işadamı Sir Ellie Kadoorie’nin bağışlarıyla modernize edilen hastane, üç yeni bina kazandı. 2004’te inşa edilen Alegra Torel Geriatri Pavyonu, 2005’te “Yılın Hastanesi” ödülüne layık görüldü. 52 yataklı bu modern birim, ileri teknolojiyle donatıldı. Hastane, salgın hastalıklarla mücadelede ve zor zamanlarda verdiği hizmetlerle İstanbul’un belleğinde derin izler bıraktı.

Dr. Samuel Abravaya gibi önemli isimlerin görev yaptığı hastane, tıp tarihine katkı sağladı. Abravaya, aynı zamanda Cumhuriyet parlamentosunda milletvekilliği yaptı. Ancak ekonomik zorluklar ve artan maliyetler, hastanenin kapanış kararında etkili oldu. Balat sakinleri ve sağlık camiası, bu kaybı “tarihi bir yara” olarak niteliyor.

Hastanenin arazisinin geleceği ise belirsizliğini koruyor; bazı kaynaklar, alanın kültürel bir merkeze dönüştürülebileceğini öne sürüyor.