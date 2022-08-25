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Açıklama geldi: Yağmurlu havanın ne zamana kadar süreceği belli oldu

AFAD'dan yapılan açıklamada etkin olan yağmur yağışlarının ülke genelinde yarın akşama kadar süreceği ifade edildi. 11 il için kuvvetli yağış beklendiğini duyuran AFAD, sel, su baskını, fırtına, hortum gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 10:49
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 10:50
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İStanbul'daki yağmurların ne zamana kadar süreceği belli oldu

Açıklama geldi: Yağmurlu havanın ne zamana kadar süreceği belli oldu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 11 il için etkili olması beklenen kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

AFAD'tan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilerinde "25 Ağustos Çarşamba günü; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir'in kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da haftanın yağmurlu geçeceği aktarıldı. Marmara Bölgesi için yapılan kritik açıklamada sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, için ise 11 ilde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin de "24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtilerek şu uyarılar yapıldı:

Hava tahminleri doğrultusunda; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa Valilikleri'ne meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması, teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesine yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Vatandaşlarımızın da sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.

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