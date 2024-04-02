İstanbul'daki yangında ölü sayısı 27 oldu

İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın en alt katında bulunan gece kulübünde yangın çıktı. Çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, 16 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nin, Beşiktaş’ta gece kulübünde çıkan yangına ilişkin yeni açıklamasında, "Saat 12.47’de Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokakta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2’nci katında faaliyet gösteren Masquerade isimli eğlence merkezinde ilk belirlemelere göre tadilat kaynaklı yangın çıkmıştır. Alınan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda 25 kişi hayatını kaybetmiştir. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmektedir. Olayın yaşandığı binada ekiplerin çalışmaları devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmaların yapıldığını belirtti. İmamoğlu yangında daha fazla can kaybı olmamasını temenni etti.

Soğutma işlemlerinin devam ettiğini ileten İmamoğlu, yapının içinde çok sayıda inşaat malzemesi bulunduğu ifade etti ve bu sebeple yapının içine ulaşmanın zorluğundan bahsetti.