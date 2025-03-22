İstanbul'daki yasaklarla ilgili flaş gelişme! Valilik açıkladı

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İstanbul'daki yasaklarla ilgili flaş gelişme! Valilik açıkladı

İstanbul Valiliği eylem, gösteri ve yürüyüş yasağının 27 Mart'a kadar uzattı.

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