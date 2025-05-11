İstanbul'dan büyük kaçış! Deprem korkusu metropolü terk ettirdi

İstanbul’da yaşanan son deprem, metropol hayatına dair endişeleri yeniden alevlendirirken, kalabalık, stresli ve riskli şehir yaşamından uzaklaşmak isteyen beyaz yakalı çalışanlar, Ege ve Akdeniz’in güney şehirlerine göç etmeye başladı.

Yapılan araştırmalar, son bir yıl içinde İstanbul’dan özellikle Bodrum, Muğla, Balıkesir ve Antalya gibi sahil kentlerine yoğun bir göç yaşandığını gösteriyor. Bu göçün temel nedenleri arasında deprem korkusu ve pandemiden sonra kalıcı hale gelen uzaktan çalışma düzeni yer alıyor. Pek çok şirket, uzaktan çalışma modelini benimseyerek çalışanlarına esneklik sağladı.

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KİRA VE KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, beyaz yakalılar doğayla iç içe, müstakil ve ferah yaşam alanlarına yöneliyor. Apartman dairelerinden villa tipi evlere, bahçeli müstakil evlerden ekolojik yapılara kadar geniş bir yelpazede tercihler öne çıkıyor. Uzmanlar, bu göç hareketinin geçici olmadığını, Türkiye’de çalışma kültüründe köklü bir değişimin habercisi olduğunu vurguluyor. Artık Ege ve Akdeniz sahilleri, sadece tatil için değil, yaşamak ve çalışmak için de cazibe merkezi haline geldi. Bu durum, güney şehirlerindeki emlak piyasasını canlandırırken, kira ve konut fiyatlarında da belirgin bir artış gözlemleniyor.