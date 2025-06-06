İstanbul’dan Düzce’ye özel köprü

İstanbul'da özel bir kolej Düzce'de özel eğitim uygulama okulunu ziyaret ederek, özel eğitim köprüsü kurdu.

İstanbul'da Özel bir kolejin öğrencileri, öğretmenleri ve velileri; Düzce Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek özel eğitim öğrencileri ile atölye çalışması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen çalışmada öğrencilerin; iletişim, paylaşım ve grup uyumunu destekleyen etkinliklerle akademik ve sosyal becerilerini geliştirirken, öz güvenlerini artırarak günlük yaşamda karşılaşabilecekleri sosyal zorluklarla baş etme becerilerini de güçlendirdi. Eğitimin yalnızca sınıf duvarlarıyla sınırlı olmadığını, hayatın her alanında öğrenmenin mümkün olduğunu gösteren bu güzel iş birliğine katkı sunanlara İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın teşekkür ederken, Düzceli sanatçı Nurullah Çelebi'de organizasyona katılım sağladı.