İstanbul'dan kaçan soluğu bu köyde alıyor. Her sokağı denize açılıyor. Sadece 3 saat 25 dakika uzaklıkta

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Turan Köyü, Kapıdağ Yarımadası’nın kuzeybatısında, doğayla iç içe bir kaçış noktası olarak öne çıkıyor.

Marmarabolgecom'da yer alan bilgilere göre, İstanbul gibi metropollerden bunalanların soluğu aldığı bu sahil köyü, her sokağın denize açıldığı, çiçek kokularının sokaklara sindiği bir atmosfer sunuyor. Temiz denizi, el değmemiş plajları ve çam ormanlarıyla çevrili doğasıyla Turan Köyü, adeta ruhu dinlendiren bir sığınak.

ULAŞIM KOLAY

Bandırma’ya 18 km, Erdek merkeze ise 12–14 km uzaklıkta bulunan Turan Köyü’ne ulaşım oldukça pratik. Yaz aylarında Erdek’ten düzenli minibüs seferleri düzenleniyor. Özel aracıyla gelenler için ise kısa bir kıyı yolculuğu yeterli. İstanbul’dan sadece 3 saat 25 dakikada ulaşılabilen köy, günübirlik ziyaretler için de ideal.

DENİZ VE DOĞA İÇİÇE

Turan Köyü’nün berrak denizi ve sığ plajları, özellikle çocuklu aileler için güvenli bir tatil imkânı sağlıyor. Sahilde gün batımını izlemek, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Çam ormanlarında sabah yürüyüşleri ve kuş sesleri eşliğinde doğa turları, zihni arındırmak isteyenler için vazgeçilmez. Fotoğraf tutkunları içinse orman yolları eşsiz kareler sunuyor.

KAMP KEYFİ

Köyün yakınındaki Manastır Koyu, sakinliği ve tarihi dokusuyla doğaseverlerin radarında. Kampçılar ve karavan tutkunları için Yeşilçam Camping gibi alanlar, doğayla bütünleşmek isteyenlere hitap ediyor. Küçük pansiyonlar ise samimi bir konaklama alternatifi sunuyor.

KÜLTÜREL MİRAS

Eski adı “Fatia” olan Turan Köyü, Rum yerleşimlerinden Pomak ve Boşnak göçmenlere uzanan zengin bir tarihe sahip. Dar sokaklarda dolaşırken bu kültürel izler hâlâ hissediliyor. Köy kahvesinde çay molası vermek, yerel halkla sohbet etmek, ziyaretçilere otantik bir deneyim yaşatıyor.