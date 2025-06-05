İstanbul'dan kaçış başladı! Çıkış güzergahları kilit

Kaynak: DHA
İstanbul'dan kaçış başladı! Çıkış güzergahları kilit

6 Haziran Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, yola çıkmaya başladı.

İstanbul'dan yoğun çıkışlar gözlenirken çıkış güzergahlarında trafik yoğunluğu oluştu.

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Kurban Bayramı'nı İstanbul dışındaki kentlerde geçirmek isteyenler, akşam saatlerinden itibaren İstanbul'u terk etmeye başladı.

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KENT GENELİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

İstanbul genelinde gözlemlenen trafik yoğunluğu özellikle belirli noktalarda dikkat çekti. TEM Otoyolu’nun Sancaktepe geçişinde Ankara yönünde araçların yavaşladığı görüldü. Ayrıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Anadolu Yakası yönüne doğru da ciddi bir trafik yoğunluğu yaşandı.

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ANADOLU OTOYOLUNUN BOLU GEÇİŞİNDE ARAÇ YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. İstanbul’dan yola çıkan tatilcilerin akşam saatlerinde Bolu’ya ulaşmalarıyla birlikte ulaşımda yavaşlama meydana geldi.

KARADENİZ İLLERİNE GİDENLER UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Ankara yönünde yaşanan araç yoğunluğu, Karadeniz illerine gitmek isteyen sürücüler için uzun kuyruklara yol açtı. Otoyolun bu kesiminde trafiğin akışında zaman zaman aksamalar yaşandı. Jandarma ekipleri, yoğunluk nedeniyle otoyoldaki denetimlerini artırarak güvenliği sağlamaya çalıştı.

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