İstanbul'dan kalkacak uçakta sistem kilitlendi, yolcular bayıldı

İstanbul Havalimanı’nda Erbil’e yapılması planlanan Fly Baghdad şirketine ait uçak hareket öncesi teknik nedenle yaşanan sorun yolcuları bayılttı.

Yolcuların içerisinde olduğu anda kapıların kilitlenmesi, havalandırma sistemi ve elektriğin kesilmesi bir çok yolcunun fenalaşmasına neden oldu.

Uçaktaki yolculardan Xesro Albana “Uçak normalde saat 21:30'da kalkması gerekiyordu ama saat 23:00'da uçağa alınmadık. Daha sonra birden uçaktaki ışıklar çalışmadı ve kapılar kilitlendi. Bir saat kadar uçakta kilitli kaldık. Oksijenin azalmaya başlamasıyla yolcular bağırmaya başladı. Yolcuların birkaçı fenalık geçirmesine rağmen kapıları uzun süre açmadılar” şeklinde konuştu.

Uçak mürettebatının kapıyı açtıktan sonra yolcuların inmesi için merdiven getirmediğini ve bir süre daha uçakta beklemelerini istediklerini, ardından yolculara başka bir uçakla Erbil'e dönmelerini söylediğini belirtti.

Uçak mürettebatının da yolculara uçakta bir teknik arıza yaşandığını aktardığı bildirildi. Uçakta bulunan yolcuların bazılarının 03:30 seferli başka bir uçakla Erbil’e döndükleri, bazılarının ise yaşadıkları korku nedeniyle uçağa binmeyerek İstanbul’da kaldığı öğrenildi.