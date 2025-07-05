İstanbul’dan Oslo’ya uzanan operasyon! 1 ton 540 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul polisi ve Norveç polisi ortak olarak düzenlediği operasyonda 3 suç örgütünden 20 kişilik çete çökertildi. Operasyon kapsamında 1,5 ton uyuşturucu ve 1,5 milyar liralık mal varlığına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen uluslararası nitelikli operasyonla İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde ve Norveç'in Oslo kentinde 3 organize suç örgütüne darbe vurulduğunu açıkladı. Operasyonlar, İsveç ve Norveç güvenlik birimlerinin desteğiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

İstanbul’dan Oslo’ya uzanan operasyon! 1 ton 540 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İsveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan İ.A.Ç. ve Norveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Y.K. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheli yakalandı. 3 suç örgütüne ait 1 ton 540 kilogram uyuşturucu madde yurt dışında ortak çalışma ile ele geçirildi. MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait; 53 taşınmaz, 27 araç, 15 şirket ve şirket ortaklığı tespit edilerek yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Şüphelilerin haklarında; "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', "Uyuşturucu madde ithal etme" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından adli işlem başlatıldı.

İstanbul’dan Oslo’ya uzanan operasyon! 1 ton 540 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’dan Oslo’ya uzanan operasyon! 1 ton 540 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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