İstanbul’dan Oslo’ya uzanıyor! Uyuşturucuda küresel operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnterpol Şube Müdürlüğü koordinesinde "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesine yönelik uluslararası operasyonlar gerçekleştirildi.

23 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında İstanbul merkezli olmak üzere Niğde, Mersin, Adana, Konya, Muğla ile Norveç Oslo ve İsveç'te tespit edilen adreslere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda İsveç'te de suç örgütü liderliği yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan İsmail Abdo'nun da aralarında olduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’dan Oslo’ya uzanan operasyon! 1 ton 540 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 257 kilogram skunk, 108 kilogram kokain, muhtelif miktarda metamfetamin ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Yürütülen soruşturmalar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheliyle ilgili işlemler ise sürüyor.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ DE SERGİYİ İNCELEDİ

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyette sergilendi. Sergiyi İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da yerinde inceledi. Sergi sonrası açıklamalarda bulunan Yıldız, "Bizden desteğini esirgemeyen İsveç polisine teşekkür ederiz" dedi.