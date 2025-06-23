İstanbul’dan şoke eden görüntüler! Yayanın öfkesi sürücüyü şaşkına çevirdi: Taş yağmuruna tuttu...

Düzenleme: Kaynak: İHA

Esenyurt’ta bir yaya, yolun karşısına geçerken kendisine yol vermediğini öne sürdüğü sürücüyle önce tartıştı, ardından aracı taş yağmuruna tuttu. Sürücü, bu anları cep telefonuyla kayda aldı.

Olay, 19 Haziran Perşembe günü Esenyurt Yunus Emre Mahallesi 380’inci Sokak’ta meydana geldi.

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İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen yaya, yol vermeyen sürücüye öfkelenip küfür etti.

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Sürücünün tepki göstermesi üzerine daha da sinirlenen şahıs, aracı taşlamaya başladı.

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Sürücü, yaşananları anbean cep telefonuyla görüntüledi.

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Görüntülerde, şahsın yerden taş alıp araca fırlattığı, sürücüyle küfürleştiği ve koşarken sürücünün gaza basmasıyla yere düştüğü anlar net bir şekilde görüldü.

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