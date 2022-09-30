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İstanbul'dan sonra bir promosyon müjdesi de Ankara'dan

Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye çalışanlarına 27 bin TL promosyon vereceklerini duyurdu.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 20:03
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İstanbul'dan sonra bir promosyon müjdesi de Ankara'dan geldi

İstanbul'dan sonra bir promosyon müjdesi de Ankara'dan
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu belediye çalışanlarına 27 bin lira promosyon yatırılacağını duyurmuştu. Bu haberin arından bir promosyon haberi de Ankara Büyük Şehir Belediyesi'nden geldi.

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda promosyon miktarını duyurdu.

ABB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TEK SEFERDE HESAPLARA YATIRILACAKTIR"

"Mesai arkadaşlarımızın promosyon imkânlarından en iyi şekilde yararlanabilmesi için sendika temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda maaş promosyonu 27 bin TL olarak belirlenmiş olup bu tutar tek seferde hesaplara yatırılacaktır.

Hayırlı olsun."

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