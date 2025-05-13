İstanbul’dan yurt dışına kaçış planı Edirne’de çöktü! 8 kaçak ve 2 organizatör yakalandı

Edirne’de, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, İstanbul’dan yurt dışına yasa dışı yollarla götürülmek istenen 18 kaçak göçmeni taşıyan iki hafif ticari aracı kent merkezinde durdurdu. Araçlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1 Almanya, 3 Afganistan ve 14 Irak uyruklu 18 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Organizatör şüphelilerinin işlemleri ise devam ediyor.

Kaçak göçmenlere operasyon! Bir haftada 104 kişi yakalandı