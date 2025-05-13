İstanbul’dan yurt dışına kaçış planı Edirne’de çöktü! 8 kaçak ve 2 organizatör yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

EDİRNE'de durdurulan 2 hafif ticari araçta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı.E

Edirne’de, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, İstanbul’dan yurt dışına yasa dışı yollarla götürülmek istenen 18 kaçak göçmeni taşıyan iki hafif ticari aracı kent merkezinde durdurdu. Araçlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1 Almanya, 3 Afganistan ve 14 Irak uyruklu 18 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Organizatör şüphelilerinin işlemleri ise devam ediyor.

İstanbul’dan yurt dışına kaçış planı Edirne’de çöktü! 8 kaçak ve 2 organizatör yakalandı

İstanbul’dan yurt dışına kaçış planı Edirne’de çöktü! 8 kaçak ve 2 organizatör yakalandı

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İstanbul’dan yurt dışına kaçış planı Edirne’de çöktü! 8 kaçak ve 2 organizatör yakalandı

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