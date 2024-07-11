İstanbulkart kullananlar dikkat! Yaş sınırı getirildi

BİO'lara iş görüşmesine gelen, ücretsiz İstanbulkart'a sahip olmayan, herhangi bir işte çalışmadığını SGK e-Devlet kaydıyla belgeleyenlere, yılda bir defaya mahsus olmak üzere, İstanbulkart Mobil Uygulaması üzerinden QR özelliğini de kullanılabilecek, her görüşmede 1 aylık en fazla 3 ay süreyle aylık 32, toplamda 96 geçişlik (günde 4 geçişle sınırlı olmak üzere) ücretsiz toplu ulaşım geçiş imkanı sağlanması. Uygulamanın Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü kontrolünde yürütülmesi, BELBİM A.Ş. tarafından BİO sistem altyapısı ile web servis entegrasyonu sağlanarak her ay hazırlanacak raporla (geçiş bedelleri otoritelere kullanılan kontör başına İstanbul genelinde her ay dinamik olarak hesaplanan öğrenci abonman kat sayısı üzerinden hesaplanacaktır) Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ödenmesi teklif edilmektedir.

Teklif, mecliste oy birliği ile kabul edildi.