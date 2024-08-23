İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti

Kaynak: AA
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, 30 yaşını doldurmuş öğrencilerin İstanbulkart indiriminden yararlanamamasına neden olan karara karşı dava açtıklarını duyurdu.

İBB Meclisi tarafından alınan ve 30 yaşından gün almış öğrencilerin "Öğrenci İstanbulkartı" indiriminden faydalanmasını engelleyen düzenlemeye karşı dava açıldı. Murat Türkyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "30 yaş üstü öğrencilerin ulaşımda 'Öğrenci İstanbulkartı'ndan yararlanamayacağına ilişkin İBB uygulamasının iptali için davamız açılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Türkyılmaz, bu konuda vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceğini belirtti ve uygulamaya itiraz etmek isteyenler için mahkemeye sunulan dava dilekçesinin bir örneğini de paylaştı. Türkyılmaz'ın İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesine sunduğu dilekçede, İBB Meclisi'nin kararının anayasal eşitlik ilkesine aykırı olduğu vurgulandı.

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Anayasa'nın "Kanun Önünde Eşitlik" başlıklı 10. maddesinde yer alan "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." ifadesine atıfta bulunulan başvuru dilekçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla öğrenci tanımına yaş kısıtlaması getirildiği ve bu kısıtlamanın makul bir gerekçe sunulmadan uygulanmasının, toplumun aynı statüdeki (öğrenci) bireylerine farklı muamele yapılmasına yol açtığı belirtiliyor.

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Dilekçede, idarenin takdir yetkisini kullanırken eşitlik ilkesine uygun hareket etmesi gerektiği ve bu ilkeye aykırı işlemler yapmanın hukukun temel ilkelerine ters düştüğü vurgulanıyor. Yüksek mahkemenin kararlarıyla da sabit olduğu üzere, kamunun gelir-gider dengesinin sağlanması adına yıllardır binlerce öğrenci tarafından kullanılan "Öğrenci İstanbulkartı"nın kullanıcı kapsamının makul ve geçerli nedenler olmaksızın daraltılmasının, yalnızca yaş kısıtlaması getirilerek öğrencilerin farklı muamelelere tabi tutulmasının meşru kabul edilemeyeceği ifade ediliyor.

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Dilekçede ayrıca, "İBB Meclisince 11 Temmuz 2024'te alınan 1060 karar numaralı belediye meclis kararının iptali ile kararın uygulanmasının telafisi güç zararların doğmasına neden olacağı sebebiyle ivedilikle yürütmesinin dava sonuna kadar durdurulmasına karar verilmesi" talep ediliyor.

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