İstanbullular 8 kişilik taksilere binecek

Bu sene 10. yılını kutlayan BiTaksi, yeni bir hizmeti daha devreye aldı. Bugüne dek kullanıcılarına sarı, siyah ve turkuaz taksi olarak 3 farklı araç tipinde hizmet sunan BiTaksi, hayata geçirdiği 8 yolcu kapasiteli 'Büyük Taksi' seçeneğiyle, kalabalık aileler ve arkadaş grupları için şehir içinde konforlu bir yolculuk imkânı sağlayacak.

BiTaksi uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculukların sonunda ödemeler nakit ve kartlı olarak yapılabilecek. Ayrıca kullanıcılar, BiTaksi’nin geniş sürücü ağı sayesinde bu taksilere kolayca erişebilecek. Kullanıcıların bu yeni özelliği etkinleştirmek için telefonlarındaki BiTaksi uygulamasını güncellemeleri yeterli olacak.

Kullanımı kolay ve güvenli yolculuk seçenekleri arasına konforlu bir alternatif daha eklediklerini belirten BiTaksi CEO’su Kaan Sancaklı, “Ulaşım alternatiflerimiz arasına eklenen ‘Büyük Taksi’lerin İstanbul’da, başta özel gereksinimleri olan kullanıcılarımız olmak üzere önemli bir ihtiyaca yanıt vereceğine inanıyoruz” dedi.

Hizmete sunulan büyük taksiler, aynı zamanda özel gereksinimli bireylerin araca kolayca binebilmesi için rampalara da sahip. Bu sayede büyük taksiler, özel gereksinimli bireylerin şehir içi hareket imkanını artırarak kent yaşamında engellerin kaldırılmasına yardımcı olacak.