İstanbullular 8 kişilik taksilere binecek

Türkiye’nin ilk dijital taksi çağırma uygulaması BiTaksi, yeni hizmeti “Büyük Taksi”yi kullanıcılarına sundu. 8 yolcu kapasitesine sahip büyük taksiler, kalabalık aileler ve arkadaş gruplarına şehir içinde konforlu yolculuk sağlayacak.

İstanbullular 8 kişilik taksilere binecek

Bu sene 10. yılını kutlayan BiTaksi, yeni bir hizmeti daha devreye aldı. Bugüne dek kullanıcılarına sarı, siyah ve turkuaz taksi olarak 3 farklı araç tipinde hizmet sunan BiTaksi, hayata geçirdiği 8 yolcu kapasiteli 'Büyük Taksi' seçeneğiyle, kalabalık aileler ve arkadaş grupları için şehir içinde konforlu bir yolculuk imkânı sağlayacak.

BiTaksi uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculukların sonunda ödemeler nakit ve kartlı olarak yapılabilecek. Ayrıca kullanıcılar, BiTaksi’nin geniş sürücü ağı sayesinde bu taksilere kolayca erişebilecek. Kullanıcıların bu yeni özelliği etkinleştirmek için telefonlarındaki BiTaksi uygulamasını güncellemeleri yeterli olacak.

Kullanımı kolay ve güvenli yolculuk seçenekleri arasına konforlu bir alternatif daha eklediklerini belirten BiTaksi CEO’su Kaan Sancaklı, “Ulaşım alternatiflerimiz arasına eklenen ‘Büyük Taksi’lerin İstanbul’da, başta özel gereksinimleri olan kullanıcılarımız olmak üzere önemli bir ihtiyaca yanıt vereceğine inanıyoruz” dedi.

Hizmete sunulan büyük taksiler, aynı zamanda özel gereksinimli bireylerin araca kolayca binebilmesi için rampalara da sahip. Bu sayede büyük taksiler, özel gereksinimli bireylerin şehir içi hareket imkanını artırarak kent yaşamında engellerin kaldırılmasına yardımcı olacak.

450a987f-b8bb-42a0-8dc1-5a109acef2cf.jpg

0a59ebd9-6408-4905-af06-5d583cdedfda.jpg

ekran-alintisi.jpg

Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
Son Haberler
Mevzu varsa yoksa cinsellik! Cübbeli Ahmet'ten kadınları çok kızdıracak yatak tavsiyeleri Güncel
Mevzu varsa yoksa cinsellik! Cübbeli Ahmet'ten kadınları çok kızdıracak yatak tavsiyeleri
Yeni asgari ücret hesaplara yatmadan üç günde eridi Ekonomi
Yeni asgari ücret hesaplara yatmadan üç günde eridi
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar Dünya
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
4 bin yıllık tapınak bulundu Dünya
4 bin yıllık tapınak bulundu
LGS sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS sonuçlarına nereden bakılır? Keşfet
LGS sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS sonuçlarına nereden bakılır?
Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın açılış tarihi belli oldu Ekonomi
Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın açılış tarihi belli oldu
Sarıgül son konuşmasını yaptı ve ağladı Siyaset
Sarıgül son konuşmasını yaptı ve ağladı