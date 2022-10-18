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İstanbullular dikkat. 7 ilçede su kesintisi yapılacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 12:58
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İstanbullular dikkat. 7 ilçede su kesintisi yapılacak

İstanbullular dikkat. 7 ilçede su kesintisi yapılacak
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

İSKİ tarafından yayımlanan 18 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 7 ilçesinde 10 saate yakın kesinti yaşanacağı bildirildi.

İşte kesintinin yaşanacağı mahalleler:

- Beykoz'da yaşanacak su kesintisinin saat 11.05'de başlayacağı ve 21.00'da bitmesi öngörülüyor. Tokatköy, Yalıköy, Çamlıbahçe, Dereseki, Ortaçeşme ve Akbaba Mahallesine 10 saat boyunca su verilemeyecek.

- Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.29'da başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor. Anadolu Mahallesine su verilemeyecek.

- Bağcılar'da yaşanacak su kesintisinin saat 10.02'de başlayacağı ve 14.00'da bitmesi öngörülüyor. Kirazlı, Sancaktepe, Yavuzselim, Fevzi Çakmak, Güneşli ve Kazım Karabekir Mahallesine su verilemeyecek.

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