İstanbullular dikkat! bu yol 12 saat trafiğe kapalı olacak...

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İstanbullular dikkat! bu yol 12 saat trafiğe kapalı olacak...

İstanbul'un Tuzla ilçesinde köprülü kavşakta gerçekleştirilecek güçlendirme çalışması sebebiyle D-100 Karayolu'nun Ankara yönü 12 saat boyunca trafiğe kapalı olacağı ifade edildi.

Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları sebebiyle D-100 karayolu ile yanyol, Ankara istikametinde yarın saat 22.00'den itibaren 12 saat süreyle trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Tuzla D-100 karayolu köprülü kavşağında güçlendirme çalışması yapılacak.

ANKARA YÖNÜ 12 SAAT KAPALI KALACAK

Çalışma kapsamında Ankara yönünde D-100 karayolu ile yan yoldaki bütün şeritler, yarın saat 22.00'den 23 Nisan Çarşamba günü 10.00'a kadar trafiğe kapatılacak.

Ulaşım, alternatif olarak Tuzla D-100 kara yolu köprü kavşağının güneyinden sağlanacak.

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