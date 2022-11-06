6 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 44'üncüsü düzenlenen İstanbul Maratonu nedeniyle Boğaziçi Köprüsü araç trafiğine kapatıldı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 09:15
Takip Et

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı
+
Aa
-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen N Kolay 44. İstanbul Maratonu için Boğaziçi Köprüsü saat 03.00’de araç trafiğine kapatıldı. Köprü bağlantı yolları trafik polisleri tarafından çekici yardımıyla trafiğe kapatıldı.

Köprü istikametine gitmek isteyen sürücüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne yönlendirildi. Sabah 06.00 itibariyle de maratonun yapılacağı güzergahtaki yollar araç trafiğine kapatıldı.

Maraton nedeniyle kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yolların saat 12.30’dan itibaren kademeli olarak araç trafiğine açılması bekleniyor.

MARATON NEDENİYLE KAPATILACAK YOLLAR

İstanbul Valiliği, 44'üncü 'N Kolay İstanbul Maratonu' nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları yazılı açıklamayla duyurmuştu.

Açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar şöyle;

"A bölge sorumluluk alanı kapanacak yollar kapama saati:

06:00 Ragıp Gümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.),

Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu),

Ankara Caddesi, Arabalı Vapur girişleri, Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu, Alayköşkü Caddesi, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak), Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak. Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
1
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
2
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
3
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar
4
﻿Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar
﻿Yapışık kız kardeşler özel hayatlarını itiraf ettiler. Her soruyu açıkça cevapladılar
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
5
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
6
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
7
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿Dünyanın en hızlı ayakkabısı üretildi
﻿Dünyanın en hızlı ayakkabısı üretildi
﻿Dünyanın en hızlı ayakkabısı üretildi
﻿Tarihte bugün 6 Kasım'da ne oldu?
﻿Tarihte bugün 6 Kasım'da ne oldu?
﻿Tarihte bugün 6 Kasım'da ne oldu?
﻿Galatasaray bunu hep yapıyor: Beşiktaş Nef'ten çıkamıyor
﻿Galatasaray bunu hep yapıyor: Beşiktaş Nef'ten çıkamıyor
﻿Galatasaray bunu hep yapıyor: Beşiktaş Nef'ten çıkamıyor
﻿Haaland girdi ve attı: Manchester City'i zirveye taşıdı
﻿Haaland girdi ve attı: Manchester City'i zirveye taşıdı
﻿Haaland girdi ve attı: Manchester City'i zirveye taşıdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.