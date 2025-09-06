İstanbullular dikkat! Bu yollar yarın trafiğe kapanacak

İstanbul'da 7 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan "Tour of İstanbul Bisiklet Yarışı" kapsamında bazı yolların saat 07.00'den itibaren trafiğe kapatılacağı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar duyuruldu.
Buna göre; pazar günü saat 07.00'den itibaren kapanacak yollar şöyle:
Fatih ilçesi Avrasya Tüneli (Avrupa Yakasından Asya Yakası İstikameti)
Fatih ilçesi İle Zeytinburnu İlçesi Sahil Kennedy Caddesi Güney Transit Yol Ve Güney Yan
Yol (Taşhanlar Köprüsü İle Sirkeci Arası Sirkeci İstikameti)
Fatih ilçesi Reşadiye Caddesi Unkapanı İstikameti
Fatih ilçesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Unkapanı İstikameti
Fatih ilçesi Abdülezelpaşa Caddesi Eyüp İstikameti
Fatih ilçesi Mürselpaşa Caddesi Eyüp İstikameti
Fatih ilçesi Ayvansaray Caddesi Eyüp İstikameti
Fatih ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti
Fatih İiçesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Hal Yolu İstikameti
Eyüpsultan ilçesi Savaklar Caddesi (İki Yönlü)
Eyüpsultan ilçesi Beylerbeyi Caddesi Sahil İstikameti
Zeytinburnu ilçesi 10. Yıl Caddesi Sahil İstikameti
Zeytinburnu ilçesi Topkapı Tünel Sahil İstikameti
Zeytinburnu ilçesi Yedikule Varyant
Yukarıda belirtilen istikamete çıkan bütün yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak, 6 Eylül Cumartesi saat 21.00’den itibaren kapanacak yollar üzerinde bulunan park halindeki araçlar kaldırılacak.
Alternatif güzergahlar ise şöyle:
Fatih ilçesi Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi)
Fatih ilçesi Fevzipaşa Caddesi
Fatih ilçesi Macarkardeşler Caddesi
Fatih ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi
Fatih ilçesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Aksaray İstikameti
Fatih ilçesi Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü)
Fatih ilçesi İle Zeytinburnu İlçesi Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti
Fatih ilçesi Ankara Caddesi
Fatih ilçesi Abdülezelpaşa Caddesi Sirkeci İstikameti
Fatih ilçesi Mürselpaşa Caddesi Sirkeci İstikameti
Fatih ilçesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Sirkeci İstikameti
Fatih ilçesi Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti
Fatih ilçesi Atatürk Bulvarı Sahil İstikameti
Zeytinburnu ilçesi 10. Yıl Caddesi Edirnekapı İstikameti
Zeytinburnu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi
Bakırköy ilçesi Ekrem Kurt Bulvarı