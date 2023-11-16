İstanbullular dikkat. Elektrikler bu saatler arasında kesik olacak

EYÜPSULTAN
EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ABUHAYAT, ADNAN MENDERES, BELGİN, DOLGUN, DİNÇ, ERKILIÇ, GAMZE, GÜL, GÜLAÇAN, GÜLBAHAR, GÜLVEREN, GÜLİSTAN, KOZLU, NİLGÜN, VEYSEL KARANİ, İKBAL, İKBAL ALT, ŞEKERPARE sk bölgelerinde 16/11/2023 00:05:00 - 16/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.KÜLTÜR, ABUHAYAT, AYŞEGÜL, FİLİZ, KÜHEYLAN, TAŞDELEN, VEYSEL KARANİ, ÇIKRIK, ÖĞÜT, İSTİSNA sk bölgelerinde 16/11/2023 00:05:00 - 16/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYDIN, 1.CAN, 1.CANAN, 1.GONCA, 1.KAYAK, 1.KEKLİK, 1.KIRLANGIÇ, 1.MARTI, 1.PINAR, 1.SANCAK, 1.TOMURCUK, 1.ÇELİK, 1.ŞELALE, 2.BÜLBÜL, 2.KARDELEN, 2.KAYNAK, 2.SERÇE, 2.ÇAYIR, 3.BAHÇE, 3.KANARYA, 3.KARANFİL, 4.ÇİMEN, ALTKÜME, AVŞA, BURGAZ YOLU, DARI, DEMET, DİLA, EBRU, FİDAN, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, GÜVERCİN, HAYAL, ILGIN, KABAN, KROS YOLU, KUMLUGEÇİT, KUTLUCA, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI YOLU, LALEZAR, LAVANTA, MISIR, MİS, NAKIŞ, OVACIK, PİRAMİT, SERA, TAN, TÜLAY, YOLCU, YUMAK, ZAKKUM, ÇALIŞKAN, ÇEŞMEBAŞI, ÖĞRETMEN, ÜSTKÜME, İSTANBUL, ŞİFA sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ZEYTİNLİK sk bölgelerinde 16/11/2023 01:00:00 - 16/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.GÜLERYÜZ, 2.ESEN, AHUDUDU, AVŞAR, BARBAROS, BARIŞ, BUĞRA, DARVADİ, DOĞA, DOĞU, GÖKÇE, GÜLZADE, GÜZELDUVAR , GÜZELTEPE, KİRAZ, LEVENT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MOR SALKIM , SEVHAN, TABYA YOKUŞU, TURNA, ULUĞBEY, YENİ OKUL, YENİÇERİ, YUNUS EMRE, ÇINAR MERDİVENİ, ÖNAL, ÖZBEK, ÜZÜM, ÜÇEVLER ÜSTÜ, İSLİM, İTİMAT sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALTIN ORDU (ORDU) sk / SİLAHTARAĞA mah 1.NAZLI, 2.HİLAL, 2.MEHTAP, 2.ŞAHİN, ABDULLAH AĞA , ALEYNA, ALPAY ÇIKMAZI, ALTIN ORDU (ORDU), ANKA, BABATAŞ, BURÇAK, BÜLBÜL, BİLLUR, CANSEL, ERAY, GEDİZ ÇIKMAZI, GÖÇMENLER, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HASRET, HAZAN, KANARYA, KEMAL REİS, KÜÇÜK, LALA MEHMETPAŞA, MAKBER ÇIKMAZI, MEHMET TAHİR EFENDİ, MUHSİN YAZICIOĞLU, ORDU (GAZİ MUHTARPAŞA), OSMANLI, PINAR, SAADET, SÖNMEZ, TURGUT REİS, YANIK, YURT, İHTİŞAM ÇIKMAZI, ŞARK, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 11/11/2023 09:30:00 - 11/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.