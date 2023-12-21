İstanbullular dikkat! Kabataş-Bağcılar tramvayı bakıma giriyor

Kaynak: AA
İstanbullular dikkat! Kabataş-Bağcılar tramvayı bakıma giriyor
Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında hat bakım çalışması yapılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda, hat bakım çalışmaları nedeniyle seferlerimiz 21-28 Aralık tarihleri arasında saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacaktır. Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler 00.00'da sona eriyor.

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