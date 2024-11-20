İstanbullular dikkat! Meteoroloji, AKOM ve İBB'den sonra bir fırtına uyarısı da İGDAŞ'tan geldi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İstanbullular dikkat! Meteoroloji, AKOM ve İBB'den sonra bir fırtına uyarısı da İGDAŞ'tan geldi

Meteoroloji, AKOM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Valilik'ten sonra bir fırtına uyarısı da İGDAŞ'tan geldi.

Uyarıda "Güvenli doğal gaz kullanımı için ortama temiz hava girişini sağlayan havalandırma menfezlerini her zaman açık tutunuz. Bacalı kombi, şofben, soba gibi cihazlarınızı gece yatmadan önce mutlaka kapatınız ve cihazların bulunduğu odada uyumayınız" denildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), öğle saatlerinde yaptığı bir uyarı ile bu gece yarısından sonra Marmara Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Kuvvetli lodos ve karayel ile birlikte kuvvetli sağanak yağış beklenirken hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden düşeceği öngörülüyor.

Benzeri uyarılar Meteoroloji, İBB ve İstanbul Valiliği tarafından da tekrar edilirken akşam saatlerinde İGDAŞ da aboneleri uyardı. İGDAŞ açıklamasında, "Bugün İstanbul için fırtına uyarısı yapılmıştır. Güvenli doğal gaz kullanımı için ortama temiz hava girişini sağlayan havalandırma menfezini her zaman açık tutunuz. Bacalı kombi, şofben, soba gibi cihazlarınızı gece yatmadan önce mutlaka kapatınız" denildi.

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