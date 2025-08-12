İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı...

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı...

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin bugünden itibaren perşembe gecesine kadar rüzgarlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Perşembe gecesi saatlerine dek İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de fırtına ve kuvvetli rüzgar eseceği değerlendirilirken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

