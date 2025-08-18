İstanbullular dikkat! Milyonlarca kişiyi etkileyecek

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 18 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'un 25 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Son dönemlerde artan elekrik kesintileri nedeniyle vatandaş günlük yaşamda zorluklarla karşılaşabiliyor. Bu kapsamda internette yapılan aramalarda sıklık kazandı. Vatandaşlar haftanın hangi günlerinde kesinti yaşanacağına yönelik olarak arama motorlarından sıklıkla sorgulama yapıyor.

BEDAŞ'tan İstanbulluları ilgilendiren bir elektrik kesintisi uyarısı geldi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 25 ilçede belirli aralıkta elektrik kesintisi yaşanacak.

İşte o ilçeler...

Detaylı bilgiye BEDAŞ'ın resmi web sayfası üzerinden erişebilirsiniz.

