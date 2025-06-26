İstanbullular dikkat! Sahillerde ve piknikte yüksek sesle müzik dinleyene ceza geliyor

İstanbul Valiliği, kamuya açık alanlarda yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden kişilere yönelik idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, son günlerde kamuya açık alanlarda çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik dinleyerek gürültü yapıldığına yönelik şikâyetlerin arttığı belirtildi. Valiliğin açıklamasında; meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır. İstanbul Valiliği olarak bu durumun önüne geçebilmek için;

Meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır. Bu kapsamda, Kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirler alınarak denetimler artırılacaktır."