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İstanbullular dikkat. Yarın bu yollar trafiğe kapalı

Yarın Kartal'da yapılacak olan bir miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 19:31
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İstanbullular dikkat. Yarın bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat. Yarın bu yollar trafiğe kapalı
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Kartal'da yarın yapılacak bir miting dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kartal Meydanı'nda yapılacak miting sebebiyle yarın saat 07.00'den miting bitimine kadar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Neyzen Tevfik Caddesi, Hükümet Baba Caddesi ve Savarona Caddesi Sahil Yolu bağlantısı trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif güzergahlar olarak, D-100 Karayolu, Turgut Özal Bulvarı ve İstasyon Caddesi kullanılabilecek.

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