İstanbullular dikkat: Yüzde 10 zam kapıda!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbullular dikkat: Yüzde 10 zam kapıda!

İstanbul'da İSKİ'nin teklifiyle suya yüzde 10 oranında zam uygulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin Mayıs ayı ikinci oturumu, Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası’nda yapılan İSKİ Genel Kurulu ile sürdürüldü.

OY ÇOKLUĞU İLE ONAYLANDI

İSKİ’nin 2024 yılına ait faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edilirken, toplantı kapsamında gündemde yer alan diğer teklifler de meclis üyeleri tarafından görüşüldü. Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonları tarafından değerlendirilen su tarifesi değişikliği önerisi, meclis gündemine taşınarak, oy çokluğuyla onaylandı.

YÜZDE 85’LİK KESİMİ ETKİLENECEK

Alınan kararla birlikte, İstanbullu konut abonelerinin büyük bölümünü kapsayan birinci kademe su tarifesine yüzde 10 oranında zam yapıldı. Böylece konut abonelerinin yaklaşık yüzde 85’inin faydalandığı 1. kademe su birim fiyatı, 42,37 TL’den 46,62 TL’ye kadar çıkartıldı.

Zamlı su tarifesi, 1 Haziran 2025 tarihi itibari ile geçerli kabul edilecek.

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